China, het land met de hoogste uitstoot van broeikasgassen ter wereld, heeft donderdag zijn nieuwe klimaatdoelstellingen aan de Verenigde Naties (VN) voorgesteld. Dat meldt de VN zelf.

Drie dagen voor de start van de COP26-klimaattop in het Schotse Glasgow, presenteerde China haar plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo mikt de Volksrepubliek op 'piekemissies' voor 2030, zodat het land tegen 2060 volledig koolstofneutraal is.

Daarnaast wil Peking ook de koolstofintensiteit (CO2-uitstoot in verhouding met het BBP) verminderen met 65 procent ten opzichte van het jaar 2005.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de hernieuwde bijdrage van China aangezien het land verantwoordelijk is voor meer dan een kwart van de koolstofemmisie wereldwijd. Maar de nieuwe voorstellen wijken nauwelijks af van eerdere doelstellingen die het land vastlegde.

De Verenigde Naties waarschuwen dan ook dat ondanks de klimaatverbintenissen van verschillende landen, de wereld toch afstevent op een 'catastrofale' opwarming van 2,7 °Celsius.

