Chinese oorlogsschepen hebben op 7 april een oorlogsschip van de Franse marine onderschept in de Straat van Taiwan. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie donderdag bekendgemaakt.

Parijs kreeg van Peking ook een formeel protest bezorgd. Volgens China drong het Franse schip zonder toelating binnen in de Chinese territoriale wateren. Peking beschouwt Taiwan als een eiland dat hen toebehoort.

'Het Chinese leger heeft oorlogsschepen gestuurd, conform de wet, met de bedoeling het Franse schip te identificeren en het te bevelen te vertrekken', aldus nog de woordvoerder. Om welk schip het gaat, is niet bekendgemaakt. Het Franse fregat Vendémiaire werd deze week verwacht in de Chinese stad Qingdao om deel te nemen aan een defilé voor de 70e verjaardag van de Chinese marine. Vendémiaire was uiteindelijk niet aanwezig op dat defilé. Vanuit Parijs kwam geen verklaring voor deze programmawijziging.