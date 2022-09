China: miljoenen moeten binnenblijven in Chengdu na covidbesmettingen

Miljoenen inwoners van de Chinese zuidwestelijke stad Chengdu moeten binnenblijven nadat er een beperkte uitbraak van het coronavirus werd vastgesteld.

China blijft een strikt zerotolerantiebeleid voeren wat corona betreft, ondanks een veel lager aantal infecties dan in de rest van de wereld. Dat beleid houdt in dat er meteen een lockdown wordt opgelegd als er positieve gevallen worden geregistreerd, bijna verplichte PCR-tests om de 72, 48 of zelfs 24 uur, quarantaine, en sluiting van fabrieken en bedrijven.

Chengdu, dat 21 miljoen inwoners telt, meldde vrijdag 150 nieuwe positieve coronagevallen. De autoriteiten zijn begonnen met een algemene screening van de bevolking om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en hebben de inwoners bevolen om tot nader order ’thuis te blijven’. Elk huishouden mag één persoon per dag naar buiten sturen om boodschappen te doen – op voorwaarde dat een PCR-test wordt voorgelegd die minder dan 24 uur oud is.