Het is mogelijk dat het nieuwe coronavirus, dat China al enkele weken in de ban houdt, zal muteren en zich makkelijker zal verspreiden. Dat hebben de Chinese autoriteiten op een persconferentie gezegd.

Peking gaf ook een nieuwe balans vrij van het aantal slachtoffers. Er zouden nu al negen mensen zijn overleden aan het virus en wereldwijd werden alles samen ruim 400 besmettingen vastgesteld. Een eerdere balans maakte melding van zes doden en zo'n 300 besmettingen.

De meeste gevallen werden tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. Toch neemt ook in het buitenland de onrust toe nadat onder andere in de Verenigde Staten, Japan en Thailand gevallen van het virus opdoken.

Verschillende luchthavens in buurlanden van China hebben extra koortscontroles ingevoerd voor reizigers en in een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Noord-Korea zou intussen sinds woensdag de grenzen voor buitenlandse toeristen hebben gesloten. Dat melden althans de reisagentschappen Young Pioneer Tours en Koryo Tours op hun websites. Een officiële bevestiging van Pyongyang is er nog niet.

De vrees bestaat dat de situatie binnenkort zal verergeren. Op 25 januari wordt namelijk het Chinees Nieuwjaar gevierd, en rond die periode reizen honderden miljoenen Chinezen traditioneel terug naar huis. Besmettelijke patiënten zouden voor een snelle verspreiding van het virus kunnen zorgen, waarschuwen gezondheidsexperts. De ziekte is een nieuwe variant van het coronavirus. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals het Sars- en Mers-virus.

WHO houdt spoedberaad

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Experts moeten besluiten of de uitbraak wordt aangemerkt als een bedreiging voor de internationale volksgezondheid.

Het komt zelden voor dat de WHO een virusuitbraak bestempelt als internationale volksgezondheidscrisis ('Public Health Emergency of International Concern'). Dat gebeurde eerder onder meer bij de ebola-epidemie in West-Afrika. De WHO omschrijft zo'n gezondheidscrisis als een 'uitzonderlijke gebeurtenis' die ook de volksgezondheid in andere landen bedreigt. In zo'n geval is mogelijk een 'gecoördineerde internationale reactie' nodig.

Ook VS meldt eerste besmetting

Dinsdag werd in de Verenigde Staten het eerste geval bevestigd van het nieuwe virus, zo hebben gezondheidsfunctionarissen gemeld.

De diagnose werd gesteld bij een man die terugkeerde van Wuhan naar Seattle, in de staat Washington. Dat zei de Amerikaanse overheidsinstelling CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De Amerikaanse burger vertoonde geen symptomen toen hij vorige week woensdag in de VS aankwam. Pas daarna begonnen gezondheidsfunctionarissen passagiers uit China te screenen op verscheidene luchthavens in de VS, aldus CDC. De man stelt het goed in het ziekenhuis en er is weinig risico dat hij anderen besmet, zeiden functionarissen.

Deze week breidt CDC de screenings uit naar twee bijkomende luchthavens. In drie luchthavens zijn al maatregelen van kracht.

De VS zijn het jongste land dat melding maakt van een geval van het nieuwe coronavirus, dat zich volgens de autoriteiten mogelijk naar veertien Chinese provincies heeft verspreid, alsook naar Taiwan, de Filipijnen, Japan, Zuid-Korea, Thailand en Australië.

