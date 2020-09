China heeft 'in naam van de wederkerigheid' beperkingen voor Amerikaanse diplomaten in het land bekendgemaakt, ook in Hongkong, na maatregelen die de Verenigde Staten begin deze maand namen. Peking gaf geen preciseringen over de aard van de restricties.

Washington legde de Chinese diplomaten in de VS onlangs beperkingen op zoals de verplichting toestemming te vragen voor een bezoek aan universiteiten of voor ontmoetingen met lokale verkozenen. Ook culturele evenementen met meer dan 50 mensen die Chinese diplomatieke missies buiten hun officiële gebouwen organiseren, moeten groen licht krijgen van de Amerikaanse autoriteiten. De regering-Trump zei dat ze deze maatregelen had genomen omdat Amerikaanse diplomaten in China beperkt worden in hun toegang tot mensen die nuttig zijn voor het begrip van de plaatselijke uitdagingen.

De Amerikaanse maatregelen 'zijn een zware inbreuk op het internationale recht en de fundamentele normen van internationale relaties', zei Zhao Lijian, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, vrijdag in een mededeling. China heeft onlangs een diplomatieke nota verspreid die 'in naam van de wederkerigheid beperkingen oplegt aan de activiteiten van de Amerikaanse ambassades en consulaten in China, met inbegrip van het Amerikaanse consulaat in Hongkong en zijn personeel', aldus de woordvoerder. De relaties tussen China en de VS gaan er ernstig op achteruit, onder meer door onenigheid over Hongkong, mensenrechten, technologie en de coronacrisis.

