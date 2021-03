De Chinese president Xi Jinping heeft een hervorming van het kiessysteem in Hongkong bekrachtigd, aldus het Chinese staatsnieuwsagentschap Xinhua. De hervorming zal de oppositie in de bestuurlijke regio helemaal vleugellam maken.

Eerder op de dag had een commissie in het Chinese parlement 'unaniem' de wetswijzigingen daarvoor goedgekeurd. Peking legt de hervorming zonder inspraak van de wetgevende raad, het parlement in Hongkong. Officieel zijn geen details bekendgemaakt over de hervorming. Tam Yiu-chung, de enige vertegenwoordiger van Hongkong binnen het beslissingsorgaan van het Chinese parlement, gaf enkele verduidelijkingen aan het Franse persagentschap AFP.

In het parlement van Hongkong zullen 90 leden zetelen, in plaats van 70 nu. Twintig zitjes (22 procent van het totaal) worden via rechtstreekse verkiezingen toegekend, terwijl dat er nu 35 (of de helft) waren. Veertig parlementszitjes worden dan weer toegekend door een comité met persoonlijkheden die pro-Peking zijn. De laatste dertig worden verdeeld door sociaal-professionele groepen, volgens een ingewikkeld systeem dat altijd de voorkeur van Peking had.

Wie zich kandidaat stelt, zal ook eerst moeten worden goedgekeurd door een controlecomité opgericht door de autoriteiten in Hongkong, aldus Tam. Het orgaan dat belast is met de toepassing van de omstreden nationale veiligheidswet, en de politie zullen ook rapporten opstellen over elke kandidaat, aldus nog Tam.

Na de invoering van de omstreden nationale veiligheidswet vorig jaar betekent de kieshervorming een nieuwe slag voor de democratische rechten in Hongkong.

