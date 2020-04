'We zullen een modus operandi moeten vinden om kwaliteit aan te kopen in China', schrijft Pieter Verstraete over het tekort aan mondmaskers in België en Europa.

We moeten leren omgaan met een ongemakkelijke waarheid: de wereld hangt af van China als het aankomt op mondmaskers. Het land staat in voor 80% van de wereldwijde productie van mondmaskers en de laatste maanden is de productiecapaciteit er verhoogd met een twaalfvoud. Het is aan ons om een modus operandi te vinden om er kwaliteit aan te kopen.

Die zoektocht naar kwaliteit begint bij de producenten in China die onder strenge productiequota liggen van de Chinese overheid. Arbeiders kloppen overuren om extra maskers te produceren die dan kunnen worden geëxporteerd. Chinese producenten die kwaliteit leveren worden de laatste maanden benaderd zijn door duizenden internationale partijen, zowel op privé- als overheidsniveau, maar weinigen kunnen hun aankoopbeloftes en financiering waarmaken.

China kan wel degelijk kwaliteit leveren, maar de zoektocht naar mondmaskers klinkt simpeler dan hij is.

Dus kiezen die producenten eieren voor hun geld. Ze willen zeker zijn dat ze betaald worden en eisen cash op voorhand. Italië heeft ambassadepersoneel ingezet om deals te verzilveren, en de Amerikanen overbieden simpelweg de rest, waardoor geplaatste bestellingen niet altijd eindigen in de handen van wie er eerst om gevraagd had. Alle fabrieksbazen afschilderen als schurken die meedogenloos profiteren van de wereldwijde gezondheidscrisis zou wel heel kort door de bocht zijn.

China legt avonturiers aan banden

Tuurlijk zijn er rotte appels in de maand, avonturiers die de opportuniteit hebben gespot om op korte termijn grof geld te verdienen. Op een verlaten industrieterrein hebben ze in ijltempo een productielijn opgestart en leveren ze minderwaardige producten af. Na de internationale berichtgeving over inferieure kwaliteit van Chinees medisch materiaal is dit een staatszaak geworden. China heeft de export van mondmaskers van dergelijke nieuwelingen in die business aan banden gelegd. Sinds begin april kunnen enkel bedrijven met langdurige ervaring nog materiaal exporteren naar het buitenland. Vanaf begin deze week zal de Chinese douane ook testrapporten van de loten bestemd voor export opvragen, met een betere kwaliteit maar een overbevraging bij kwaliteitsproducenten en dus langere leveringstermijnen tot gevolg.

Certificaten in het Chinees

Je zou misschien kunnen verwachten dat Belgische distributeurs van medisch materiaal het kaf van het koren te scheiden en de juiste deals te sluiten, maar voor hen is dit een totaal onuitgegeven situatie. Veel van deze handelaars begeven zich in terra incognita. Het ontvangen van een Europees conformiteistattest is in normale tijden een conditio sine qua non voor het inzetten van een internationale samenwerking.

Deze houwast is echter weg. Er is een zodanig grote en plotse vraag vraag op de wereldmarkt en vele fabrieken zijn nog maar net begonnen met export. Het registreren en testen bij een dergelijke Europees kwaliteitsorgaan duurt maanden met als gevolg dat de fabrikanten de nodige conformiteitsattesten niet kunnen aanleveren. Nood breekt wet en taskforce onder leiding van Minister de Backer laat sinds kort toe dat maskers worden ingevoerd op basis van testrapporten van Chinese erkende laboratoria. Het probleem daarmee is dat die rapporten vaak enkel in het Chinees werden opgesteld en Belgische distributeurs noodgedwongen aan de slag gaan met Google Translate. Zelf stalen inkopen en gaan testen is niet moeilijk. In België hebben we geen enkel erkend labo om de FFP2 maskers te testen en testcentra in buurlanden zijn overbevraagd.

Slimme deals, betere sourcing

China zelf heeft al de aanzet gegeven tot een betere sourcing van mondmaskers door avonturiers uit te sluiten van de export. België focust zich dus best op de veteranen in de Chinese gezondheidsindustrie die betrouwbaar materiaal kunnen leveren. Die fabrieken zijn nu nieuwe productiecapaciteit aan het uitbouwen en hebben dikgevulde orderboeken. We moeten de aankoop van die extra capaciteit vastleggen met bindende contracten en vaste wekelijkse afnames.

Maak er een staatszaak van

Een aanvullende route is om Chinese staatsdistributeurs in het proces te betrekken. Chinese zakenlui denken twee keer na vooraleer ze een contract afsluiten met een staatsbedrijf. Als ze geen kwaliteit kunnen leveren, weten ze dat hen vroeg of laat een pandoering staat te wachten van de overheid. Uiteindelijk zijn het ook die Chinese partners die gaan moeten instaan voor een continue kwaliteitscontrole.

Luister naar de experten

Het is een boutade dat we in deze tijden moeten luisteren naar wetenschappers, maar hetzelfde geldt voor het aankoopbeleid in China - betrek er de experten bij die al jaren ervaring hebben met zakendoen in het land. Experts kunnen de druk helpen verlichten door hun kennis van de Chinese markt en dealsstructuren. Ze hebben vaak ook de broodnodige lokale connecties in de markt, begrijpen wat er reilt en zeilt in China en kunnen inspelen op de snel veranderende actuele situatie.

De taskforce onder Philippe De Backer staat onder immense druk en hun zoektocht naar goede mondmaskers klinkt veel simpeler dan die is. China kan wel degelijk kwaliteit leveren, enkel de slimme aanpak om de maskers naar naar België te krijgen ontbreekt.

Pieter Verstraete is sinoloog en al meer dan 11 jaar behartigt hij wisselend de belangen van Chinese bedrijven in Europa en Europese bedrijven in China. In september 2019 verscheen zijn boek 'Winnen van met de Chinezen' bij uitgeverij Pelckmans Pro.

Lees ook: -

We moeten leren omgaan met een ongemakkelijke waarheid: de wereld hangt af van China als het aankomt op mondmaskers. Het land staat in voor 80% van de wereldwijde productie van mondmaskers en de laatste maanden is de productiecapaciteit er verhoogd met een twaalfvoud. Het is aan ons om een modus operandi te vinden om er kwaliteit aan te kopen. Die zoektocht naar kwaliteit begint bij de producenten in China die onder strenge productiequota liggen van de Chinese overheid. Arbeiders kloppen overuren om extra maskers te produceren die dan kunnen worden geëxporteerd. Chinese producenten die kwaliteit leveren worden de laatste maanden benaderd zijn door duizenden internationale partijen, zowel op privé- als overheidsniveau, maar weinigen kunnen hun aankoopbeloftes en financiering waarmaken. Dus kiezen die producenten eieren voor hun geld. Ze willen zeker zijn dat ze betaald worden en eisen cash op voorhand. Italië heeft ambassadepersoneel ingezet om deals te verzilveren, en de Amerikanen overbieden simpelweg de rest, waardoor geplaatste bestellingen niet altijd eindigen in de handen van wie er eerst om gevraagd had. Alle fabrieksbazen afschilderen als schurken die meedogenloos profiteren van de wereldwijde gezondheidscrisis zou wel heel kort door de bocht zijn.Tuurlijk zijn er rotte appels in de maand, avonturiers die de opportuniteit hebben gespot om op korte termijn grof geld te verdienen. Op een verlaten industrieterrein hebben ze in ijltempo een productielijn opgestart en leveren ze minderwaardige producten af. Na de internationale berichtgeving over inferieure kwaliteit van Chinees medisch materiaal is dit een staatszaak geworden. China heeft de export van mondmaskers van dergelijke nieuwelingen in die business aan banden gelegd. Sinds begin april kunnen enkel bedrijven met langdurige ervaring nog materiaal exporteren naar het buitenland. Vanaf begin deze week zal de Chinese douane ook testrapporten van de loten bestemd voor export opvragen, met een betere kwaliteit maar een overbevraging bij kwaliteitsproducenten en dus langere leveringstermijnen tot gevolg. Je zou misschien kunnen verwachten dat Belgische distributeurs van medisch materiaal het kaf van het koren te scheiden en de juiste deals te sluiten, maar voor hen is dit een totaal onuitgegeven situatie. Veel van deze handelaars begeven zich in terra incognita. Het ontvangen van een Europees conformiteistattest is in normale tijden een conditio sine qua non voor het inzetten van een internationale samenwerking. Deze houwast is echter weg. Er is een zodanig grote en plotse vraag vraag op de wereldmarkt en vele fabrieken zijn nog maar net begonnen met export. Het registreren en testen bij een dergelijke Europees kwaliteitsorgaan duurt maanden met als gevolg dat de fabrikanten de nodige conformiteitsattesten niet kunnen aanleveren. Nood breekt wet en taskforce onder leiding van Minister de Backer laat sinds kort toe dat maskers worden ingevoerd op basis van testrapporten van Chinese erkende laboratoria. Het probleem daarmee is dat die rapporten vaak enkel in het Chinees werden opgesteld en Belgische distributeurs noodgedwongen aan de slag gaan met Google Translate. Zelf stalen inkopen en gaan testen is niet moeilijk. In België hebben we geen enkel erkend labo om de FFP2 maskers te testen en testcentra in buurlanden zijn overbevraagd. China zelf heeft al de aanzet gegeven tot een betere sourcing van mondmaskers door avonturiers uit te sluiten van de export. België focust zich dus best op de veteranen in de Chinese gezondheidsindustrie die betrouwbaar materiaal kunnen leveren. Die fabrieken zijn nu nieuwe productiecapaciteit aan het uitbouwen en hebben dikgevulde orderboeken. We moeten de aankoop van die extra capaciteit vastleggen met bindende contracten en vaste wekelijkse afnames. Een aanvullende route is om Chinese staatsdistributeurs in het proces te betrekken. Chinese zakenlui denken twee keer na vooraleer ze een contract afsluiten met een staatsbedrijf. Als ze geen kwaliteit kunnen leveren, weten ze dat hen vroeg of laat een pandoering staat te wachten van de overheid. Uiteindelijk zijn het ook die Chinese partners die gaan moeten instaan voor een continue kwaliteitscontrole. Het is een boutade dat we in deze tijden moeten luisteren naar wetenschappers, maar hetzelfde geldt voor het aankoopbeleid in China - betrek er de experten bij die al jaren ervaring hebben met zakendoen in het land. Experts kunnen de druk helpen verlichten door hun kennis van de Chinese markt en dealsstructuren. Ze hebben vaak ook de broodnodige lokale connecties in de markt, begrijpen wat er reilt en zeilt in China en kunnen inspelen op de snel veranderende actuele situatie. De taskforce onder Philippe De Backer staat onder immense druk en hun zoektocht naar goede mondmaskers klinkt veel simpeler dan die is. China kan wel degelijk kwaliteit leveren, enkel de slimme aanpak om de maskers naar naar België te krijgen ontbreekt. Pieter Verstraete is sinoloog en al meer dan 11 jaar behartigt hij wisselend de belangen van Chinese bedrijven in Europa en Europese bedrijven in China. In september 2019 verscheen zijn boek 'Winnen van met de Chinezen' bij uitgeverij Pelckmans Pro.