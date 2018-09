China hekelt Amerikaanse plannen voor verkoop wapens aan Taiwan

De VS kondigden maandag aan het licht op groen gezet te hebben voor de verkoop van onderdelen voor de legervliegtuigen F-16, C-130 en F-5 aan Taiwan, voor een bedrag van 330 miljoen dollar. 'We uiten onze hevige ontevredenheid en tegenkanting', aldus Geng Shuang, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Geng Shuang heeft China officieel geprotesteerd bij de VS. 'We dringen er bij Amerika op aan om de plannen voor de verkoop van wapens op te bergen en om elk militair contact met Taiwan te stoppen, als het geen ernstige schade wil toebrengen aan de bilaterale relaties', aldus Geng Shuang.

Het Amerikaanse Congres heeft twee weken de tijd om zich te kanten tegen de transactie, maar dat is weinig waarschijnlijk. China beschouwt Taiwan als deel van zijn grondgebied, ook al wordt het eiland sinds het einde van de Chinese burgeroorlog in 1949 geleid door een rivaliserend regime. Taiwan is door de VN niet erkend als een onafhankelijke staat en heeft nooit zijn onafhankelijkheid uitgeroepen.