China heeft illegale politiebureaus in Nederland: aanwijzingen voor intimidatie

De Chinese politie heeft sinds 2018 zeker twee bureaus in Nederland geopend, zonder de Nederlandse overheid daarover in te lichten. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de bureaus gebruikt worden om kritische Chinezen zelfs in Nederland onder druk te zetten, zo ontdekten RTL Nieuws en onderzoeksjournalistiekplatform Follow the Money.

Onder de naam ‘overzees servicestation’ hebben zeker twee Chinese politiekorpsen een Nederlandse vestiging geopend. Chinese Nederlanders kunnen er hun Chinese rijbewijzen verlengen en wijzigingen in de burgerlijke stand doorgeven. Uit onderzoek blijkt echter dat China de Nederlandse overheid hierover nooit heeft ingelicht.

De politiebureaus zoeken bovendien contact met gevluchte Chinese critici om ze ook in Nederland de mond te snoeren, zo blijkt uit het verhaal van Wang Jingyu. Deze jonge dissident wordt al drie jaar opgejaagd door de Chinese politie, omdat hij op sociale media kritiek uitte op het regime. ‘Deze bureaus zijn illegaal’, laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in een reactie weten.

‘We gaan onderzoeken wat ze hier precies doen en dan passende acties ondernemen.’ Zo dienen zaken als paspoortverlengingen afgehandeld te worden door ambassades en consulaten. Op Chinese overheidssites en nieuwsplatforms valt te lezen dat de bureaus ook bedoeld zijn om Chinees politiewerk in het buitenland mogelijk te maken en om inlichtingen te verzamelen, wat ook niet is toegestaan.

In een officieel promofilmpje voor een van de bureaus, van de politie van Fuzhou, wordt bovendien verteld hoe de kantoren helpen bij het ‘hard optreden tegen lokale en illegale criminele activiteiten in Fuzhou die te maken hebben met overzeese Chinezen’. De Chinese ambassade in Nederland zegt niet van het bestaan van de politiebureaus af te weten. Opmerkelijk, vinden RTL Nieuws en Follow the Money, omdat volgens een Chinese nieuwssite een hoge functionaris van de ambassade aanwezig was bij een bijeenkomst waar de oprichting van de Amsterdamse post wordt besproken.