Het Chinese Nationaal Volkscongres keurt vrijdag naar verwachting forse extra uitgaven in het Chinese leger goed. Het ontwerpakkoord van de regering voorziet 7,1 procent meer budget.

De bijna 3.000 volksvertegenwoordigers van het Nationaal Volkscongres komen elk jaar rond maart samen in Peking om de belangrijkste beleidslijnen voor het komende jaar uit te stippelen. Vrijdag, op de laatste dag van de bijeenkomst, keurt het Volkscongres naar alle waarschijnlijkheid de economische plannen van de regering en de ontwerpbegroting goed. Die laatste voorziet in 7,1 procent meer uitgaven in defensie. China mikt voor het komende werkjaar op een economische groei van 5,5 procent, ondanks de economische onzekerheden die gepaard gaan met de Russische invasie in Oekraïne en de uitwassen van de coronapandemie. Dat is meer dan wat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt. De Chinese eerste minister Li Keqiang geeft vrijdag een persconferentie, wat vrij uitzonderlijk is voor het Chinese regime. Mogelijk geeft hij daar meer duidelijkheid over het Chinese standpunt over de oorlog in Oekraïne. Peking bleeft daarover tot nog toe relatief op de vlakte.