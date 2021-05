China gaat de limiet van twee kinderen per gezin schrappen en drie kinderen toelaten. Dat heeft het persagentschap Xinhua maandag aangekondigd.

De Chinese bevolking is de voorbije 10 jaar toegenomen met 5,38 procent tot in totaal 1,4 miljard inwoners, zo blijkt uit de jongste volkstelling, die enkele weken geleden werd gepubliceerd. Het gaat om een vertraging van de groei. De data wijzen op een verouderende bevolking en afnemende bereidheid om meer kinderen op de wereld te zetten.

Sinds 2017 neemt de geboortegraad af, ondanks de versoepeling een jaar eerder van de eenkindpolitiek. Sindsdien was het toegelaten om een tweede kind te krijgen. Nu komt daar dus een derde bij. China voerde in 1979 de éénkindpolitiek in om de explosieve bevolkingsgroei te drukken.

