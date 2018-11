China en VS vechten handelsgeschil uit op APEC-top

De Chinese president Xi Jinping beklemtoonde dat het Amerikaanse protectionisme gedoemd is om te mislukken, terwijl de Amerikaanse vice-president Mike Pence de Chinezen beschuldigde van 'agressieve handelspraktijken'.

De APEC, die 21 landen en bijna de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigt, kwam zaterdag bijeen in Papoea-Nieuw-Guinea. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin tekenden zelf niet present maar lieten zich vertegenwoordigen.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde in zijn toespraak voor het protectionisme van de Verenigde Staten. Dit kan de hele wereldeconomie treffen, klonk het. 'De geschiedenis bewijst dat confrontatie -in de vorm van een koude oorlog, een echte oorlog of een handelsoorlog- geen winnaars oplevert', zei hij.

Pence verweet de Chinezen dan weer 'oneerlijke en agressieve handelspraktijken' te hanteren. Washington is bereid om met Peking samen te werken, klonk het, 'maar de VS zullen hun koers niet veranderen zolang ook China dat niet doet'. In verband met de nieuwe Chinese Zijderoute waarschuwde Pence de kleinere landen om geen leningen aan te gaan die hun soevereiniteit in gevaar kunnen brengen. 'Bescherm uw belangen, blijf onafhankelijk. En doe zoals Amerika: altijd je eigen land op de eerste plaats zetten.'