President Joe Biden noemt Xi Jinping ‘dictator’, China hekelt ‘politieke manipulatie’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping omschreven als een dictator. Biden zei dat na afloop van hun ontmoeting woensdag ten zuiden van San Francisco. Eerder kondigden de Verenigde Staten en China nog plannen aan om de militaire communicatie met elkaar te hervatten.

‘Hij is een dictator, aangezien hij de persoon is die een land leidt, een communistisch land dat een volledig andere regeringsvorm heeft dan wij’, zei Biden tijdens een persconferentie na de ontmoeting met Xi. ‘Dat discours is extreem verkeerd en is een vorm van onbezonnen politieke manipulatie. China is daar fel tegen gekant’, aldus de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Mao Ning.

President Biden noemde Xi in juni al eens een dictator, nadat de VS een mogelijke Chinese spionageballon uit de lucht hadden geschoten. Een Chinese woordvoerder zei dat de opmerking toen ‘absurd’ en ‘onbedachtzaam’ was.

Biden en Xi hadden elkaar niet meer persoonlijk gesproken sinds de G20-top in november vorig jaar. Niet veel na die ontmoeting gaf de Amerikaanse president aan dat hij ‘wilde terugkeren naar een normale verstandhouding’. Biden verzekerde dat hij niet wilde dat de rivaliteit tussen de twee landen zou ontaarden in een conflict.

Militaire communicatie

Het hervatten van de militaire communicatie is daarom ‘van cruciaal belang’, zo zei Biden, want zonder uitwisselingen zijn ongelukken en misverstanden mogelijk. Volgens de meereizende journalisten staat er nu een onderhoud op de agenda tussen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en zijn Chinese evenknie. Ook zullen er operationele gesprekken plaatsvinden tussen hooggeplaatste personen binnen de legerleiding van beide landen.

De Amerikaanse regering had de voorbije maanden meerdere keren geklaagd over de gebrekkige militaire contacten met China. Zo zou Peking bijvoorbeeld verzoeken om gesprekken op niveau van de defensieministers hebben afgewezen. Washington waarschuwde daarop dat militaire contacten tussen de twee landen cruciaal waren voor een verantwoord verloop van de betrekkingen.

Naast het hervatten van de militaire contacten kwamen de VS en China ook overeen om gezamenlijke regeringsgesprekken te houden over het gebruik van artificiële intelligentie en om een werkgroep op te richten voor de samenwerking op vlak van de strijd tegen drugs, meldden Chinese media op hun beurt.

Sancties

De Chinese president zou voorts het ongenoegen van Peking hebben geuit over onder andere de sancties tegen Chinese bedrijven. ‘De Amerikaanse maatregelen tegen China wat betreft de export- en investeringscontroles en de unilaterale sancties brengen de legitieme belangen van China ernstige schade toe’, zou hij hebben gezegd.

De relatie tussen de VS en China stond lange tijd onder hoogspanning. De Amerikanen legden Peking economische sancties op. In het Westen leeft ook de vrees dat het Chinese leger Taiwan zal binnenvallen.

Biden maande Xi naar verluidt aan om het ‘verkiezingsproces te respecteren’ in Taiwan, terwijl zijn gesprekspartner Washington opriep ‘om te stoppen met het bewapenen van Taiwan’. Daarbij zou Xi hebben gezegd dat een hereniging ‘onvermijdelijk’ is.