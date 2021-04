China en Rusland zaaien 'op een agressieve manier' twijfel over in het Westen gemaakte coronavaccins. Met een op volle toeren draaiende 'fake news machine' hemelen ze tegelijkertijd hun eigen vaccins op groteske wijze op, zegt de Europese Unie. En bij dat alles schuwen ze ook intimidatie niet.

Nu de wereld niet langer hunkert naar mondmaskers maar naar een coronaprik, is ook het strijdperk van de propagandaoorlog verschoven, constateert de EU-buitenlanddienst EEAS. De strijd is sinds begin dit jaar bovendien heviger geworden, stelt de EEAS in een onderzoeksrapport.

Peking en Moskou proberen westerse vaccins en in een moeite door de Europese aanpak van de coronacrisis en de Europese overheden zelf, zwart te maken. De twee rivalen van de EU op het wereldtoneel zijn erop uit EU-burgers aan te praten dat liberale democratieën de epidemie niet aankunnen, meent de EEAS. Dat ze beter af zouden zijn in een autoritaire staat als China en Rusland.

Dat Rusland de loftrompet steekt over zijn Spoetnik V-vaccin en China jubelt over Sinopharm en Sinovac steekt de EU niet zozeer, zegt de EEAS. Maar die zelfpromotie gaat hand in hand met agressieve aanvallen op westerse coronavaccins en bijvoorbeeld de Europese vaccintoezichthouder EMA. En dat gebeurt opzettelijk en gecoördineerd, met behulp van staatsmedia of hun marionetten. Moskou en Peking zetten vervolgens Facebook en andere sociale media, zelfs de accounts van eigen diplomaten, met succes in om de misleidende informatie rond te toeteren.

Complottheorieën

Rusland en China maken volgens de EEAS handig gebruik van bestaande twijfels over bijvoorbeeld de veiligheid van vaccins als die van AstraZeneca. Ook al langer circulerende complottheorieën voeden ze en zetten ze naar hun hand. Zo verspreidt China het verhaal dat het virus uit een westers laboratorium afkomstig is.

Nieuw is dat het niet langer blijft bij de verspreiding van desinformatie. De misleiders proberen ook tegengeluiden te onderdrukken, zegt de EEAS. Wie weerwerk biedt, riskeert te worden geïntimideerd, ondervond een EU-bron naar eigen zeggen zelf. Ironisch genoeg waagt Rusland het om juist de EU van misleiding te betichten, zegt de bron. Zo meldden Russische media op gezag van bronnen in het Kremlin dat Brussel een lastercampagne tegen Spoetnik zou willen beginnen. Compleet met foto's van overleden gevaccineerden.

