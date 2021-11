China en Rusland dringen aan op versoepeling van de internationale sancties tegen Noord-Korea, bleek woensdag uit een ontwerpresolutie van de VN-Veiligheidsraad. De twee landen willen "de levenskwaliteit van de burgerbevolking in Noord-Korea verbeteren" door handelsbeperkingen op landbouwproducten, zeevruchten, textiel en olieproducten op te heffen. Ook bepleiten ze opheffing van het verbod voor Noord-Koreanen om in het buitenland te werken.

De kans is klein dat de Veiligheidsraad het ontwerp goedkeurt. De hervatting van proeflanceringen van ballistische raketten en andere langeafstandswapens door Noord-Korea in de afgelopen maanden baart de internationale gemeenschap zorgen.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen. Het regime van leider Kim Jong-un zorgt al jaren voor internationale onrust door te werken aan geavanceerde wapens. De vorige Amerikaanse president Donald Trump probeerde in 2019 te onderhandelen met Kim, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Wel heeft het regime van Kim meermaals laten weten af te willen van de internationale sancties waar Noord-Korea onder gebukt gaat.

De kans is klein dat de Veiligheidsraad het ontwerp goedkeurt. De hervatting van proeflanceringen van ballistische raketten en andere langeafstandswapens door Noord-Korea in de afgelopen maanden baart de internationale gemeenschap zorgen. VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen. Het regime van leider Kim Jong-un zorgt al jaren voor internationale onrust door te werken aan geavanceerde wapens. De vorige Amerikaanse president Donald Trump probeerde in 2019 te onderhandelen met Kim, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Wel heeft het regime van Kim meermaals laten weten af te willen van de internationale sancties waar Noord-Korea onder gebukt gaat.