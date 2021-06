China en Rusland hebben hun Verdrag van Goed Nabuurschap, Vriendschap en Samenwerking met vijf jaar verlengd. Daarover zijn de Chinese president en partijleider Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin het maandag eens geraakt tijdens een videogesprek.

Het verdrag, dat sinds 2001 van kracht is, legt onder meer de wederzijdse ondersteuning van de territoriale integriteit van beide landen vast. 'In de huidige wereld zijn dergelijke akkoorden van grote betekenis. Gezien de toenemende geopolitieke spanningen spelen Rusland en China een stabiliserende rol in het wereldgebeuren', zei Poetin volgens de Russische staatstelevisie.

'Terwijl de wereld in een periode van turbulenties en veranderingen is terechtgekomen en de mensheid met uiteenlopende risico's wordt geconfronteerd, bezorgt de uitgebreide Chinees-Russische samenwerking positieve energie aan de internationale gemeenschap', zei volgens het Kremlin van zijn kant Xi Jinping.

Rusland levert het land met de grootste bevolking ter wereld onder andere olie, gas en kolen. Als tegenprestatie verkopen de Chinezen machines en consumptiegoederen aan het grootste land ter wereld.

Beide landen streven gemeenschappelijke belangen in de VN-Veiligheidsraad na en hebben een gespannen relatie met de VS. Voor de NAVO vormen China en Rusland momenteel de grootste bedreiging voor de veiligheid in de Euro-Atlantische ruimte. (Belga)

