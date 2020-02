Zowel in Denemarken als in ons land wordt vanuit de Chinese ambassade bijzonder ontstemd gereageerd op cartoons over het coronavirus.

De Chinese ambassade in België eist dat de krant De Standaard een cartoon van cartoonist Lectrr over het coronavirus verwijdert en zich publiekelijk verontschuldigt. Ook de Associatie van Chinese Ondernemingen in België en Luxemburg wil publieke verontschuldigingen. Hoofdredacteur Karel Verhoeven is niet van plan in te gaan op die eisen. 'Cartoons genieten de hoogste vrijheid.'

De cartoon van Lectrr dateert van 23 januari en werd alleen online gepubliceerd. De cartoon toont een rode Chinese vlag, waarop de gele sterren vervangen zijn door gele symbooltjes voor biologisch gevaar.

'De ongepaste publicatie op de website van De Standaard van een satirische tekening van Lectrr heeft op een onrespectvolle manier gemorreld aan de Chinese nationale vlag en het Chinese volk gekwetst', zegt de Chinese ambassade in België op haar website. Volgens de ambassade schendt de cartoon de journalistieke gedragsregels en is ze moreel fout. De ambassade 'vraagt de krant en de tekenaar om de tekening onmiddellijk terug te trekken, maatregelen te nemen om de negatieve effecten te compenseren, en zich publiekelijk te verontschuldigen bij het Chinese volk'. Ook de Associatie van Chinese Ondernemingen in België en Luxemburg trekt op haar website van leer tegen de cartoon. Zo zegt ze dat die een 'cultuur van intolerantie bepleit en xenofobe retoriek bestendigt'.

Hoofdredacteur Karel Verhoeven zegt dat De Standaard de cartoon niet zal verwijderen en geen excuses zal aanbieden. In een e-mail antwoordde hij de Chinese ambassade dat België 'een lange liberale traditie heeft in vrije meningsuiting en vrijheid van publiceren'. 'Cartoons genieten de hoogste vrijheid. We kunnen dus niet ingaan op hun eis. We begrijpen dat er andere gevoeligheden spelen in deze crisis, en Chinezen maken zich ook in België ongerust dat ze met de vinger gewezen worden en geviseerd worden. Maar deze cartoon speelt niet in op die negatieve sentimenten.'

'Dit berust op een cultureel misverstand', zegt Verhoeven ook aan Belga. 'Er kan pas echt sprake zijn van belediging, als er de intentie was om te beledigen - en die was er niet. De nationale vlag heeft bij ons een andere gevoelswaarde, ze heeft niet die zware morele geladenheid. Elke Belg die met de driekleur zwaait waarop Jupiler gedrukt staat, begrijpt dat.' Verhoeven stelt zich wel vragen bij de ware motieven achter de Chinese verontwaardiging.

Zo lokte een gelijkaardige cartoon van de Deense krant Jyllands-Posten ook een forse reactie uit van de Chinese ambassade in Kopenhagen. De Chinese ambassadeur in Nederland zei dan weer in een kranteninterview dat hij verwacht van de Nederlandse overheid dat ze media straft als ze kwetsende spotprenten over het coronavirus publiceren. 'Ik vraag me af waarom ze hier zo op doorgaan, terwijl een cartoon als die van Lectrr duidelijk op een Vlaams publiek is gericht, die de betekenis heel goed begrijpt. Dient dit om de aandacht ergens van af te leiden?'

Verhoeven zegt dat de Chinese ambassade naar de rechtbank kan trekken, als ze echt wil doorgaan met haar vraag om een verbod. 'Ik ben benieuwd wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan zal maken.'

