China drukt ‘grote ontevredenheid’ uit na neerhalen spionageballon door VS

China heeft zondag zijn ‘grote ontevredenheid’ uitgedrukt nadat de Amerikaanse luchtmacht een vermeende Chinese spionageballon zaterdagavond had neergehaald. De ballon vloog al enkele dagen over het Noord-Amerikaanse continent en bevond zich zaterdag boven de staat North Carolina.

Washington gebruikte geweld tegen een “onbemand civiel luchtschip” en Peking behoudt zich het recht voor “op een passende manier” te reageren, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peking gaf eerder al toe dat de ballon uit China kwam, maar dat die diende voor civiele doeleinden en “door overmacht, volledig toevallig” terechtgekomen was in het Amerikaanse luchtruim. Dat de VS in deze omstandigheden is overgegaan tot geweld, is een ‘duidelijk overdreven reactie’ en een schending van de internationale standaardpraktijken, aldus Peking nog.

Lees verder onder de tweet van president Biden

WATCH: Biden speaks to reporters about the Chinese spy balloon being shot down: “I told them to shoot it down on Wednesday… they said to me, let’s wait for the safest place to do it.” https://t.co/gshiFLXKGv pic.twitter.com/rBquNEq9X3

— MSNBC (@MSNBC) February 4, 2023