De centrale commissie van de Chinese Communistische Partij wil de weg vrijmaken voor een derde ambtstermijn voor partijleider en president Xi Jinping.

De zowat 370 leden van de partijcommissie kwamen maandag in Peking samen voor een vierdaagse bijeenkomst om een 'historische resolutie' te bespreken. Het is slechts de derde keer in de honderdjarige geschiedenis van de partij, na 1945 en 1981, dat dergelijke resolutie zal worden goedgekeurd.

In de resolutie zullen officieel de 'grote prestaties en de historische ervaringen' van de partij worden beschreven.

Waarnemers menen echter dat het document vooral bedoeld is om de machtspositie van Xi te versterken in de aanloop naar het partijcongres in het najaar van 2022, zodat een derde ambtstermijn mogelijk wordt.

Xi zou zo de eerste leider worden die een derde termijn mag aanvangen sinds de revolutionair en grondlegger van de Volksrepubliek China, Mao Zedong.

In aanloop naar de bijeenkomst van de commissie, verheerlijken ook de Chinese staatsmedia de president. Persagentschap Xinhua beschreef Xi als 'een vastberaden man en een man van de actie, een man met diepe gedachten en gevoelens'. En ook de werkwilligheid en de visies van de president worden volop geprezen.

