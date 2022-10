China censureert berichten over dood van tienermeisje in quarantainecentrum

In China wordt elke verwijzing naar het overlijden van een 14-jarig meisje in een quarantainecentrum verwijderd van het internet. De censuur gebeurt op een moment dat de verontwaardiging in het land stijgt over de zero-covid-strategie van de regering.

China is de laatste grote economie die een strikt anti-covid-beleid volgt. Wie positief test, wordt in quarantaine geplaatst, grote gebieden worden in lockdown geplaatst na enkele besmettingen en PCR-tests zijn er verplicht. Drie jaar nadat het coronavirus voor het eerst opdook in Wuhan, ergert een groeiend deel van de bevolking zich aan die zeer strenge maatregelen.

Op sociale media werd deze week melding gemaakt van het overlijden van een 14-jarig meisje dat geen verzorging zou hebben gekregen in een quarantainecentrum in Ruzhou, in het centrum van het land. Video’s op Douyin, de Chinese versie van TikTok, tonen een vrouw op een stapelbed die een epilepsieaanval heeft, terwijl mensen rond haar om hulp roepen. Persagentschap AFP kon de authenticiteit van de beelden niet verifiëren en de autoriteiten van Ruzhou reageerden niet op vragen om uitleg.

Maar de zaak zorgde voor veel verontwaardiging op de sociale media, net op het moment dat de Communistische Partij haar congres houdt, waarop bevestigd zal worden dat Xi Jinping vijf jaar langer president blijft. De officiële media blijven stil over de kwestie. En censoren hebben vrijdagnamiddag zowat alle sporen van het incident van het internet verwijderd. Zo is de term ‘meisje van Ruzhou’, dat vrijdagochtend nog 255.000 resultaten opleverde, volledig verwijderd van Weibo, het equivalent van het in China geblokkeerde Twitter.

Het incident gebeurde een maand nadat in China 27 mensen om het leven kwamen bij een verkeersongeval terwijl ze naar een quarantainecentrum gebracht werden.