In China zijn op amper 24 uur tijd 5.280 nieuwe gevallen van covid-19 geregistreerd. Het gaat om het hoogste aantal sinds de pandemie begin 2020 uitbrak.

Hoewel deze cijfers in vergelijking met de rest van de wereld aan de bescheiden kant zijn, betekenen ze voor China - dat sinds de start van de pandemie slechts zo'n 120.000 coronagevallen heeft geregistreerd - een record. In het land zijn alles samen 4636 coronapatiënten overleden. Het laatste officiële covid-overlijden dateert van begin 2021.

China, waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd ontdekt, slaagde er aanvankelijk in om de uitbraak grotendeels in te dammen met behulp van uiterst strenge maatregelen, maar de omikronvariant heeft de afgelopen maanden geleid tot talrijke uitbraken over het hele land.

Hoewel deze cijfers in vergelijking met de rest van de wereld aan de bescheiden kant zijn, betekenen ze voor China - dat sinds de start van de pandemie slechts zo'n 120.000 coronagevallen heeft geregistreerd - een record. In het land zijn alles samen 4636 coronapatiënten overleden. Het laatste officiële covid-overlijden dateert van begin 2021. China, waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd ontdekt, slaagde er aanvankelijk in om de uitbraak grotendeels in te dammen met behulp van uiterst strenge maatregelen, maar de omikronvariant heeft de afgelopen maanden geleid tot talrijke uitbraken over het hele land.