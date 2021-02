China heeft de uitzendingen geblokkeerd van de Britse nieuwszender BBC World News. Het land uit daarbij scherpe kritiek op de berichtgeving van BBC World News over China.

Toch kan de beslissing ook niet los gezien worden van de intrekking van de zendlicentie vorige week van de Chinese staatszender CGTN in het Verenigd Koninkrijk. De Britse mediatoezichthouder Ofcom wees daarbij op het gebrek aan onafhankelijkheid van CGTN.

Het verbod op de uitzending van BBC-programma's in China stuit op scherpe kritiek van de Britse regering en van de BBC zelf. BBC World Service was overigens al niet beschikbaar voor de meeste Chinezen. Alleen in internationale hotels, wooncomplexen met veel buitenlanders en enkele andere plaatsen met een internationaal publiek was de zender toegelaten. De Chinese censuur greep ook steeds in van zodra China-kritische berichten opdoken.

BBC World News brengt overigens vrijdag een lange radioreportage over de harde Chinese repressie van de Oeigoerse moslimminderheid

