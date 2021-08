China heeft een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de oorsprong van het coronavirus als 'leugenachtig' en 'opgesteld voor politieke doeleinden' afgedaan. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om een 'lasterlijke aanval' op China.

'Zonder enig bewijs te leveren, hebben de Verenigde Staten verhaal na verhaal verzonnen om China te belasteren en te beschuldigen', aldus viceminister Ma Zhaoxu zondag.

De Amerikaanse Nationale Inlichtingenraad, die de informatie van de verscheidene inlichtingendiensten bijeenbrengt, gaf vrijdag een samenvatting vrij van een nieuw, geheim Amerikaans onderzoeksrapport naar de oorsprong van het coronavirus. Het rapport concludeert dat het coronavirus niet als biologisch wapen is ontwikkeld en 'waarschijnlijk' ook niet genetisch gemanipuleerd is.

Maar de Amerikaanse inlichtingengemeenschap is wel nog steeds verdeeld over hoe het virus op de mens is overgedragen: door natuurlijke blootstelling aan een besmet dier, of door een incident in een laboratorium. Beide hypotheses zijn 'plausibel'.

Om definitieve conclusies te trekken, is echter meer informatie nodig, die China volgens het rapport bewust achterhoudt. 'Cruciale informatie over de herkomst van de pandemie bestaat in China en toch trachten regeringsfunctionarissen in China te verhinderen dat internationale onderzoekers en actoren uit de gezondheidszorg in de wereld er toegang toe krijgen', lichtte Amerikaans president Joe Biden toe.

