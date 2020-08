China beschuldigt VS ervan spionagevliegtuig boven legeroefening te hebben gestuurd

China beschuldigt de VS ervan een spionagevliegtuig over een oefening van het Chinese leger te hebben laten vliegen in een 'no-flyzone'. Het gaat om een U2-toestel dat dinsdag over een van de vijf oefengebieden van het Chinese leger vloog in het noordoosten van China.

Donald Trump en Xi Jinping