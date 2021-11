De Chilenen hebben zondag bij de presidentsverkiezingen gekozen voor de meest radicale kandidaten.

De rechts-populistische José Antonio Kast, die ook wel de Bolsonaro van Chili wordt genoemd, haalde in de eerste ronde de meeste stemmen , zo'n 28 procent. Zijn tegenstander in de tweede ronde wordt de linkse kandidaat Gabriel Boric, die zondag ongeveer 25 procent van de stemmen behaalde.

De tweede ronde vindt plaats op 19 december. De uitslag is opvallend, want Chili werd sinds het einde van het Pinochet-bewind steeds geleid door centrumpartijen. Nu zijn het echter de politieke uitersten die de meeste Chilenen kunnen bekoren. Kast wil onder meer de belastingen verlagen en hard optreden tegen criminelen. Hij weigerde eerder zich te distantiëren van de dictatuur van Pinochet en heeft sympathie voor de Braziliaanse president Bolsonaro. Verschillende media in Chili bestempelen Kast als fascistisch en extreemrechts.

Centrumpartijen verliezen

Zijn tegenkandidaat wordt de 35-jarige vroegere studentenleider Boric, die streeft naar meer sociale zekerheid, klimaatbescherming en vrouwenrechten. Als hij de verkiezingen wint, wordt hij de jongste president ooit van Chili. Het is voor het eerst sinds 1990, toen er een einde kwam aan de dictatuur, dat de centrumpartijen niet aan de tweede ronde kunnen deelnemen.

