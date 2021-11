De rechts-populistische José Antonio Kast, die ook wel de Bolsonaro van Chili wordt genoemd, en Gabriel Boric, een linkse kandidaat, liggen aan de leiding bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili.

Dat blijkt zondagavond uit een eerste tussenbalans van het verkiezingscomité.

Met bijna de helft van de stemmen geteld, is Kast goed voor 28,6 procent, gevolgd door Boric, die op 24,4 procent staat. Kast is een advocaat van 55 jaar en vader van negen kinderen. Hij toonde sympathie voor de regering van Pinochet. Boric is een 35-jarige voormalige studentenleider, die graag de jongste president van Chili wil worden.

Op de derde plaats staat voorlopig Franco Parisi, met iets meer dan 13 procent van de stemmen. Zijn resultaat ligt erg dicht bij dat van de centrum-linkse Yasna Provoste.

Als deze volgorde bevestigd wordt, zou het de eerste keer zijn sinds het herstel van de democratie in Chili in 1990 dat de president niet uit een centrumpartij komt, en dat het rechts tegen links wordt in de tweede ronde.

Dat blijkt zondagavond uit een eerste tussenbalans van het verkiezingscomité.Met bijna de helft van de stemmen geteld, is Kast goed voor 28,6 procent, gevolgd door Boric, die op 24,4 procent staat. Kast is een advocaat van 55 jaar en vader van negen kinderen. Hij toonde sympathie voor de regering van Pinochet. Boric is een 35-jarige voormalige studentenleider, die graag de jongste president van Chili wil worden. Op de derde plaats staat voorlopig Franco Parisi, met iets meer dan 13 procent van de stemmen. Zijn resultaat ligt erg dicht bij dat van de centrum-linkse Yasna Provoste. Als deze volgorde bevestigd wordt, zou het de eerste keer zijn sinds het herstel van de democratie in Chili in 1990 dat de president niet uit een centrumpartij komt, en dat het rechts tegen links wordt in de tweede ronde.