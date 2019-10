De Chileense president Sebastian Piñera heeft acht van de 24 ministers in zijn regering vervangen. De herschikking is een gevolg van het sociaal protest dat eerder deze maand in Chili losbarstte.

'Deze maatregel zal niet alle problemen oplossen, maar het vormt wel een belangrijke eerste stap', deelde Piñera mee vanuit het presidentieel paleis. 'Het toont de sterke wil van de regering aan om werk te maken van meer sociale rechtvaardigheid in Chili.'

Onder meer Andrés Chadwick, tot nu toe minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, maakt niet langer deel uit van de Chileense regering. Chadwick, die zwaar bekritiseerd werd door de Chileense manifestanten, moet plaats ruimen voor de 41-jarige Gonzalo Blumel. Daarnaast worden ook de fel gecontesteerde ministers van Financiën, Felipe Larrain, en Economie, Andrés Fontaine, bedankt voor bewezen diensten. Larrain lag onder vuur omdat hij in september bij de bekendmaking van de inflatiecijfers verklaard had dat 'romantische zielen' nog altijd bloemen kunnen kopen, omdat de prijs van dat product gedaald was. Fontaine had dan weer de woede van de betogers opgewekt door te zeggen dat mensen maar vroeger op moeten staan, als ze de hogere prijzen voor het openbaar vervoer tijdens de spitsuren willen vermijden.

De verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer, lag aan de basis van het sociaal protest dat op 18 oktober in Chili was losgebarsten. Ook nadat de prijsverhoging werd ingetrokken, bleef de bevolking protesteren tegen de hoge levensduurte en de diepe sociale ongelijkheid in het land. Zaterdag had president Piñera duidelijk gemaakt dat hij 'de boodschap' van de honderdduizenden Chileense betogers had 'gehoord'. Hij kondigde aan een nieuwe regering te willen samenstellen om 'aan de nieuwe eisen tegemoet te komen'.