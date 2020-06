Nu de grenzen op 15 juni opnieuw opengaan vreest Child Focus een toename van internationale kinderontvoeringen, waarbij het kind door een van de ouders wordt meegenomen. Dat meldt De Zondag.

In 2019 werden bij Child Focus 487 dossiers opgestart, waarbij 905 kinderen betrokken waren. Dat is een toename van 50 procent tegenover 2018. Ook tijdens de lockdown, van 13 maart tot 7 mei, kreeg Child Focus negen meldingen binnen, maar de organisatie vreest vooral voor de komende weken.

'De heropening van de grenzen op 15 juni in combinatie met de toename van het aantal gezinsconflicten en echtscheidingen tijdens corona, kunnen een trigger zijn voor meer kinderontvoeringen', zegt Hilde Demarré van Child Focus. De stichting doet een oproep naar ouders om niet te vluchten met hun kinderen.

