De Cherokee, een legendarische jeep 4x4, moet mogelijk van naam veranderen. De Cherokee, een bevolkingsgroep van inheemse Amerikanen, vinden dat het tijd is dat bedrijven en sportteams hun naam niet langer gebruiken.

Het hoofd van de Cherokee-stam, Chuch Hoskin Jr., zegt dat ze 'niet vereerd zijn door de naam Cherokee op een auto gekleefd te zien, hoewel het goedbedoeld zal zijn'.

Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantis-groep, is intussen al op de hoogte gebracht, maar wil voorlopig niet reageren. In 1974 werd de Cherokee-benaming geïntroduceerd voor het jeepmodel. 'De beste manier om ons te eren, is door meer te weten te komen over onze rol in dit land, onze geschiedenis, onze cultuur en onze taal en door een constructieve dialoog met ons te vormen', zei Hoskin Jr. nog.

Recent liet footballteam Washington Redskins zijn naam vallen, en ook honkbalteam de Cleveland Indians zal weldra een naamsverandering ondergaan.

Het hoofd van de Cherokee-stam, Chuch Hoskin Jr., zegt dat ze 'niet vereerd zijn door de naam Cherokee op een auto gekleefd te zien, hoewel het goedbedoeld zal zijn'. Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantis-groep, is intussen al op de hoogte gebracht, maar wil voorlopig niet reageren. In 1974 werd de Cherokee-benaming geïntroduceerd voor het jeepmodel. 'De beste manier om ons te eren, is door meer te weten te komen over onze rol in dit land, onze geschiedenis, onze cultuur en onze taal en door een constructieve dialoog met ons te vormen', zei Hoskin Jr. nog.Recent liet footballteam Washington Redskins zijn naam vallen, en ook honkbalteam de Cleveland Indians zal weldra een naamsverandering ondergaan.