De Amerikaanse stad Charlottesville gaat het standbeeld van de omstreden zuidelijke Amerikaanse generaal Robert E. Lee weghalen.

Het beeld was in 2017 het middelpunt van uit de hand gelopen protesten van voor- en tegenstanders. Een vrouw kwam daarbij om het leven toen een rechts-extremist met zijn auto inreed op een groep tegendemonstranten.

Ook een beeld van een andere generaal wordt weggehaald, zo maakte het stadsbestuur bekend. Beide legerleiders vochten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor de zuidelijke staten die tegen afschaffing van de slavernij waren. Lee was de opperbevelhebber van de zuidelijke troepen.

Vorige maand werd in de stad een resolutie aangenomen die het verwijderen van de beelden mogelijk maakt. Plannen om het beeld van generaal Lee weg te halen waren er al langer. Dat was ook de reden voor een extrreemrechtse groep om in 2017 een mars te organiseren voor behoud van het beeld. Dat protest liep uit op geweld toen er ook tegendemonstranten verschenen. Oud-president Donald Trump kreeg destijds veel kritiek omdat hij begrip toonde voor rechts-extremistische betogers. Hij had het toen over 'goede mensen aan beide zijden'.

