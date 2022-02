Het Westen kan niet eeuwig 'een olijftak' (symbool van vrede en verzoening - nvdr) blijven aanbieden wanneer Rusland de druk aan de grens met Oekraïne blijft opvoeren. Dat heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zondag verklaard op de Veiligheidsconferentie in München.

'De grote vraag blijft: wil het Kremlin een dialoog?', zo vroeg Michel zich tijdens zijn toespraak in de Beierse hoofdstad af. 'We kunnen niet eeuwig een olijftak aanbieden terwijl Rusland rakettesten uitvoert en een troepenmacht blijft opbouwen aan de grens met Oekraïne', zei hij.

De verklaringen van het Kremlin boden volgens Michel de voorbije dagen 'een klein lichtpuntje, maar zijn daden nemen de vorm aan van een voortdurende militaire versterking, met ernstige incidenten in de Donbass'. In die regio in het oosten van Oekraïne is het geweld tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger de voorbije dagen fel opgelaaid.

Michel bevestigde dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders meteen bijeenkomen wanneer Rusland Oekraïne zou aanvallen. Zo moet verzekerd worden dat alle lidstaten volledig verenigd over sancties tegen Moskou zullen beslissen.

'Het Kremlin hoopte onze Alliantie te verdelen en te verzwakken, maar ze hebben het tegenovergestelde gedaan. Onze eenheid is gebetonneerd, zowel binnen de Europese Unie als over de Atlantische Oceaan', besloot de Europese Raadsvoorzitter.

