"De pagina Donald Trump is omgedraaid, het is al verleden tijd op het internationale toneel." Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Charles Michel gezegd, een dag na de bestorming van het Capitool door aanhangers van de Amerikaanse president.

'Het is aan het Congres om te bepalen op welke manier het de komende dertien dagen zal werken', zei Michel in een interview met de Franstalige openbare omroep RTBF. Trumps opvolger, de Democraat Joe Biden, legt op 20 januari de eed af.

Michel meent dat de regering-Biden voor de uitdaging staat om mensen weer te verzoenen en samen te brengen. 'Het is een uitdaging voor de hele wereld om te verenigen, eerder dan de spanningen te doen oplopen', klink het.

De gebeurtenissen van woensdag in Washington D.C. zijn geen complete verrassing voor Michel, gelet op het 'parcours' van Trump. De EU had 'verschillende opties' voorbereid voor de aanloop en de afloop van de Amerikaanse verkiezingen.

Michel erkende dat de samenwerking met de Verenigde Staten 'extreem moeilijk' bleek de voorbije jaren. Hij verwees daarbij naar het vertrek van de VS uit het klimaatakkoord, waar Biden zich weer bij wil aansluiten. Maar ook op het niveau van de NAVO liep het niet gesmeerd. Ook over het Midden-Oosten 'en vele andere voorbeelden' verliep de dialoog volgens Michel moeilijk.

Op vlak van 'stijl, gedrag en acties' heeft de regering-Trump grens na grens overschreden, aldus nog de voormalige premier van België, 'tot de climax van gisteren'. Hij riep burgers op zich niet te laten meeslepen door populisme.

'Het is aan het Congres om te bepalen op welke manier het de komende dertien dagen zal werken', zei Michel in een interview met de Franstalige openbare omroep RTBF. Trumps opvolger, de Democraat Joe Biden, legt op 20 januari de eed af. Michel meent dat de regering-Biden voor de uitdaging staat om mensen weer te verzoenen en samen te brengen. 'Het is een uitdaging voor de hele wereld om te verenigen, eerder dan de spanningen te doen oplopen', klink het. De gebeurtenissen van woensdag in Washington D.C. zijn geen complete verrassing voor Michel, gelet op het 'parcours' van Trump. De EU had 'verschillende opties' voorbereid voor de aanloop en de afloop van de Amerikaanse verkiezingen. Michel erkende dat de samenwerking met de Verenigde Staten 'extreem moeilijk' bleek de voorbije jaren. Hij verwees daarbij naar het vertrek van de VS uit het klimaatakkoord, waar Biden zich weer bij wil aansluiten. Maar ook op het niveau van de NAVO liep het niet gesmeerd. Ook over het Midden-Oosten 'en vele andere voorbeelden' verliep de dialoog volgens Michel moeilijk. Op vlak van 'stijl, gedrag en acties' heeft de regering-Trump grens na grens overschreden, aldus nog de voormalige premier van België, 'tot de climax van gisteren'. Hij riep burgers op zich niet te laten meeslepen door populisme.