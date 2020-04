Europees Raadsvoorzitter Charles Michel schuift een 'roadmap richting herstel' naar voren voor de Europese Unie, waarin hij uitstippelt waar de EU na de coronacrisis heen moet. De Belg verstuurde het plan dinsdagavond naar de Europese leiders, samen met zijn uitnodiging voor de Europese top op donderdag.

De Europese leiders overleggen donderdag opnieuw over de Europese respons op de coronacrisis. In zijn uitnodigingsbrief spoort Michel de Europese staatshoofden en regeringsleiders aan om het steunpakket van 540 miljard euro waar de Europese ministers van Financiën eerder deze maand overeenstemming over bereikten, te bekrachtigen. Michel mikt op een inwerkingtreding van de maatregelen tegen 1 juni, zegt hij.

Verder moeten de Europese leiders donderdag ook overleggen over een Europees herstelfonds. De lidstaten verzandden daar de afgelopen weken in een stevige discussie tussen voor- en tegenstanders van de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier. Veel noordelijke lidstaten, Nederland op kop, zijn tegen; zuidelijke lidstaten als Italië willen wel 'coronaobligaties'. Charles Michel stelt in zijn brief voor om verder te werken op het voorstel van de Europese Commissie om het herstelfonds te verankeren in de Europese meerjarenbegroting.

Michels uitnodiging gaat dit keer ook gepaard met een 'roadmap richting herstel', een document van vijf bladzijden waarin Michel uit de doeken doet waar de EU na de coronacrisis naartoe moet. Michel benadrukt onder meer dat de Europese Unie meer moet inzetten op "strategische autonomie". Tijdens de coronacrisis bleek dat de meeste Europese lidstaten voor bepaalde cruciale goederen als mondmaskers te veel afhankelijk zijn van producenten in andere werelddelen.

Verder moet de eengemaakte markt verder worden uitgediept, met aandacht voor de groene en digitale transities, vindt Michel. 'Investeren in schone en digitale technologie en economie zal jobs en groei creëren, én Europa toelaten ervan te profiteren de eerste te zijn in de wereldwijde race naar herstel.' Daarnaast herhaalt de Belg dat er een Europees 'Marshallplan' moet komen dat inzet op massale investeringen in groene, digitale en circulaire economie, via het Europese meerjarenbudget.

Tot slot benadrukt de Belg de nood aan Europese solidariteit. De Europese waarden, zoals respect voor mensenrechten, solidariteit en cohesie, moeten voorop blijven staan, klinkt het. "Daar valt, net als over het respect voor de rechtstaat, niet over te onderhandelen."

De Europese staatshoofden en regeringsleiders beginnen donderdagmiddag rond 15 uur aan hun overleg. De Italiaanse premier Giuseppe Conte liet dinsdag alvast uitschijnen een Europees herstelfonds zonder zogenaamde coronaobligaties te kunnen steunen. Dat kan de deur openzetten voor een akkoord onder de Europese leiders.

