De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft zondagavond tijdens het diner van de staatshoofden en regeringsleiders een oproep gelanceerd om een mislukking te vermijden en een compromis te sluiten over een groot coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting. De EU-top herneemt maandag officieel om 16 uur.

Michel wees zijn disgenoten op de ongeziene impact van de coronapandemie en de talrijke toegevingen en compromisvoorstellen die hij de voorbije drie dagen heeft uitgewerkt om de 27 lidstaten op één lijn te krijgen, en met name om tegemoet te komen aan de wensen van Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland.

'Zijn de 27 leiders verantwoordelijk voor de volkeren van Europa in staat om eenheid en vertrouwen te bouwen? Of gaan we een zwak Europa presenteren, ondermijnd door wantrouwen?', luidt het in de tekst van de toespraak van Michel.

'Mijn wens is dat we een akkoord bereiken en dat de Europese kranten morgen koppen op de mission impossible die de Europese Unie heeft volbracht.'

Vierde dag op rij

De EU-top herneemt maandag officieel om 16 uur. Dat heeft Barend Leyts, de woordvoerder van Charles Michel, laten weten op Twitter.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de recessie te lijf te gaan en de economie te herlanceren na de schok van de pandemie.

Subsidies

Toen de regeringsleiders vrijdagochtend verzamelen bliezen, had Michel al gesnoeid in het voorstel voor de meerjarenbegroting dat de Europese Commissie eind mei had voorgesteld. Hij hield wel vast aan een herstelfonds van 750 miljard euro, waarvan er 500 miljard als subsidies zouden uitgekeerd worden.

Nu zou hij een aanbod van 400 miljard euro aan subsidies op tafel hebben gelegd. De zuinige lidstaten zouden vasthouden aan 350 miljard euro subsidies.

Michel wees zijn disgenoten op de ongeziene impact van de coronapandemie en de talrijke toegevingen en compromisvoorstellen die hij de voorbije drie dagen heeft uitgewerkt om de 27 lidstaten op één lijn te krijgen, en met name om tegemoet te komen aan de wensen van Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. 'Zijn de 27 leiders verantwoordelijk voor de volkeren van Europa in staat om eenheid en vertrouwen te bouwen? Of gaan we een zwak Europa presenteren, ondermijnd door wantrouwen?', luidt het in de tekst van de toespraak van Michel. 'Mijn wens is dat we een akkoord bereiken en dat de Europese kranten morgen koppen op de mission impossible die de Europese Unie heeft volbracht.' De EU-top herneemt maandag officieel om 16 uur. Dat heeft Barend Leyts, de woordvoerder van Charles Michel, laten weten op Twitter. De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Alles samen ligt er meer dan 1.800 miljard euro op tafel om de recessie te lijf te gaan en de economie te herlanceren na de schok van de pandemie.Toen de regeringsleiders vrijdagochtend verzamelen bliezen, had Michel al gesnoeid in het voorstel voor de meerjarenbegroting dat de Europese Commissie eind mei had voorgesteld. Hij hield wel vast aan een herstelfonds van 750 miljard euro, waarvan er 500 miljard als subsidies zouden uitgekeerd worden. Nu zou hij een aanbod van 400 miljard euro aan subsidies op tafel hebben gelegd. De zuinige lidstaten zouden vasthouden aan 350 miljard euro subsidies.