Charles Michel: 'Dit is het moment voor een deal over herstel'

Alle aandacht op de EU-top vrijdag in Brussel moet zijn gericht op duurzaam herstel van de coronacrisis in Europa. 'Een deal is essentieel. Dit is moment', schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief aan de 27 regeringsleiders en staatshoofden.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel