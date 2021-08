De radicaalislamitische taliban blijven bliksemsnel oprukken in Afghanistan. Volgens sommige bronnen zijn ze genaderd tot nauwelijks 50 kilometer van Kaboel. De bewoners daar en de tienduizenden Afghanen die gevlucht zijn en in de hoofdstad een onderkomen hebben gezocht, houden de adem in.

In nauwelijks een week tijd hebben de taliban de controle verworven over bijna het hele noorden, het westen en het zuiden van Afghanistan. Zaterdag vonden hevige gevechten plaats rond Mazar-e-Sjarif, hoofdstad van de provincie Balkh, waar het Afghaanse leger nieuwe luchtaanvallen uitvoerde. De belangrijke commerciële slagader is de enige grote stad in het noorden van het land die nog niet onder controle is van de opstandelingen.

Behalve Kaboel en Mazar-e-Sjarif zijn Jalalabad (oosten), Gardez en Khost (zuidoosten) de enige grote steden waar het Afghaanse leger nog de plak zwaait. Maar gegeven het feit dat ze op grondgebied liggen gedomineerd door de etnie Pasjtoen, waar de taliban hun wortels liggen, is de verwachting dat die steden niet lang zullen weerstaan.

Ondertussen heeft de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad haar personeel de opdracht gegeven om vertrouwelijke documenten en andere Amerikaanse symbolen te vernietigen. Daarmee wil het verhinderen dat die zaken door de taliban als propagandamiddel worden ingezet. Dat blijkt uit een interne memo die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

In de memo geeft een verantwoordelijke aan waar de verbrandingsoven en andere apparatuur voor de vernietiging van documenten zich bevinden. 'Denk ook aan artikels die het ambassadelogo of het logo van het ministerie dragen, Amerikaanse vlaggen en andere zaken die gebruikt kunnen worden als propagandamiddel', preciseert de memo.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het louter om een normale procedure wanneer de diplomatieke aanwezigheid in een land wordt afgebouwd.

De Verenigde Staten maken zich zorgen om de bliksemsnelle opmars van de taliban die ondertussen al 18 van de 34 provinciehoofdsteden in handen hebben, waaronder Kandahar en Herat, en verder oprukken in de richting van Kaboel.

President Joe Biden besliste donderdag om 3.000 militairen naar de luchthaven van Kaboel te sturen om zo de evacuatie van het Amerikaanse ambassadepersoneel in goede banen te leiden. Er worden ook voorbereidingen getroffen om de ambassade naar de luchthaven te verplaatsen.

ohn Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, verzekerde vrijdag nog dat Kaboel niet het voorwerp vormt van een 'imminente dreiging'.

'Raadplegingen aan de gang om oorlog te stoppen'

Even later sprak de Afghaanse president Ashraf Ghani de natie. Daarin vertelde hij dat er 'raadplegingen' lopen om snel een politieke oplossing te vinden die 'vrede en stabiliteit' garandeert in Afghanistan. Hij riep ook op tot een hermobilisatie van de Afghaanse strijdkrachten.

De raadplegingen zouden 'snel vooruitgaan', binnen de regering, met politieke functionarissen en internationale partners. 'De hermobilisatie van onze veiligheidstroepen is onze prioriteit nummer 1', voegde de president eraan toe.

Intussen hebben drie lokale politici zaterdag de val van Sharana gemeld, hoofdstad van de oostelijke provincie Paktika. De radicaalislamitische taliban konden de stad zonder slag of stoot innemen. Invloedrijke ouderen uit de provincie zouden hebben bemiddeld tussen de opstandelingen en de autoriteiten om 'bloedvergieten' te vermijden.

