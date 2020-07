Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk zijn maandag gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van het Zuid-Amerikaanse land Suriname. Dat gebeurde in een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée, het parlement van Suriname. Ze worden donderdag geïnstalleerd.

Het was zo goed als zeker dat beide kandidaten zonder problemen zouden worden gekozen. Zij waren de enige kandidaten. De grootste oppositiepartij, de NDP van vertrekkend president Desi Bouterse, had de afgelopen dagen al duidelijk gemaakt dat zij geen kandidaten voor zou stellen.

Vanuit de Surinaamse samenleving was nochtans kritiek gekomen op de kandidatuur van Brunswijk. Hij is in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel en wordt gezocht door Interpol.

Na afloop van de vergadering hebben de vier politieke leiders van de coalitie hun nieuwe regeerprogramma ondertekend en een toelichting gegeven. De nieuwe regering wil de eerste negen maanden focussen op de aanpak van de coronacrisis, de belabberde financieel-economische situatie en armoedebestrijding.

Hoewel Santokhi officieel nog niet aan zet is, heeft zijn team zich de afgelopen weken intensief bemoeid met de financiële problemen, zoals het betalen van de ambtenarensalarissen. Volgens Santokhi overtreft de crisis 'elk worst case scenario'. Volgens hem staat Suriname aan de rand van een financiële afgrond. 'De kas is zo goed als leeg', zo klinkt het. (Belga)

