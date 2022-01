Grote delen van Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan - drie landen in Centraal-Azië - zitten dinsdag zonder stroom.

Een groot deel van Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zit zonder stroom. Dat geldt ook voor Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, en voor Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië.

De black-outs zijn volgens het ministerie van Energie van Kirgizië het gevolg van een ongeval. Meer details zijn er niet.

Als gevolg van de stroomonderbreking moet onder meer de luchthaven van Bisjkek beroep doen op noodvoorzieningen, en draait de luchthaven niet op volle capaciteit. Nog in Bisjkek is er geen stromend water. De pompinstallaties liggen immers stil.

Ook vorige herfst werden meerdere landen in Centraal-Azië getroffen door black-outs.

Lees ook: Kazachstan: hoe economische protesten ontaardden in een politieke machtsstrijd

Een groot deel van Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zit zonder stroom. Dat geldt ook voor Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, en voor Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië. De black-outs zijn volgens het ministerie van Energie van Kirgizië het gevolg van een ongeval. Meer details zijn er niet. Als gevolg van de stroomonderbreking moet onder meer de luchthaven van Bisjkek beroep doen op noodvoorzieningen, en draait de luchthaven niet op volle capaciteit. Nog in Bisjkek is er geen stromend water. De pompinstallaties liggen immers stil. Ook vorige herfst werden meerdere landen in Centraal-Azië getroffen door black-outs.