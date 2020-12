De Franse ex-president Nicolas Sarkozy gaat de cel in als het aan het Openbaar Ministerie in Parijs ligt. De 65-jarige politicus staat in een reeks rechtszaken terecht voor corruptie en ongeoorloofde invloedwerving.

Het parket eiste dinsdag 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Sarkozy zou samen met zijn advocaat Thierry Herzog een rechter hebben omgekocht door hem een baan in Monaco te beloven in ruil voor informatie over een onderzoek naar de financiën van zijn campagne. Maandag zei Sarkozy in de rechtbank "nooit de minste vorm van corruptie" te hebben gepleegd. Hij beloofde "tot het uiterste" te gaan om zijn naam te zuiveren.

Hij was president van 2007 tot 2012. Het is voor het eerst dat een Frans staatshoofd zich in persoon voor een rechtbank moet verantwoorden voor corrupte praktijken. Volgens aanklagers wilden Sarkozy en zijn advocaat toenmalig procureur-generaal bij het Hof Van Cassatie Gilbert Azibert omkopen in ruil voor informatie over een onderzoek naar betalingen die Sarkozy kreeg tijdens zijn presidentiële campagne van 2007.

Dat geld zou afkomstig zijn van de overleden erfgename Liliane Bettencourt van het L'Oréal-imperium. In die affaire is Sarkozy vrijgesproken, maar er lopen nog een reeks andere zaken.

Het parket eiste dinsdag 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.Sarkozy zou samen met zijn advocaat Thierry Herzog een rechter hebben omgekocht door hem een baan in Monaco te beloven in ruil voor informatie over een onderzoek naar de financiën van zijn campagne. Maandag zei Sarkozy in de rechtbank "nooit de minste vorm van corruptie" te hebben gepleegd. Hij beloofde "tot het uiterste" te gaan om zijn naam te zuiveren. Hij was president van 2007 tot 2012. Het is voor het eerst dat een Frans staatshoofd zich in persoon voor een rechtbank moet verantwoorden voor corrupte praktijken. Volgens aanklagers wilden Sarkozy en zijn advocaat toenmalig procureur-generaal bij het Hof Van Cassatie Gilbert Azibert omkopen in ruil voor informatie over een onderzoek naar betalingen die Sarkozy kreeg tijdens zijn presidentiële campagne van 2007. Dat geld zou afkomstig zijn van de overleden erfgename Liliane Bettencourt van het L'Oréal-imperium. In die affaire is Sarkozy vrijgesproken, maar er lopen nog een reeks andere zaken.