Het hof van beroep van Rwanda heeft maandag de veroordeling van opposant Paul Rusesabagina tot 25 jaar cel vanwege 'terrorisme' bevestigd. Rusesabagina werd bekend door de film Hotel Rwanda. Het openbaar ministerie had een zwaardere straf geëist maar die komt er dus niet.

'De rechtbank is van oordeel dat zijn straf niet moet worden verhoogd omdat de 25 jaar die hij heeft gekregen in overeenstemming zijn met het gewicht van zijn misdaden. De rechtbank handhaaft zijn straf,' zei rechter François Regis Rukundakuvuga aan het einde van de hoorzitting, die een volledige dag duurde.

Rusesabagina, die bekend staat als een virulente tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame en de Belgische nationaliteit heeft, werd in september veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor het 'oprichten van en behoren tot' het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN), een gewapende groepering die beschuldigd wordt van het uitvoeren van dodelijke aanvallen in Rwanda in 2018 en 2019.

Het openbaar ministerie, dat levenslang had gevraagd, ging in beroep en eiste een hogere straf. De aanklagers tekenden ook beroep aan tegen de straffen voor zijn twintig medebeklaagden. Die varieerden van 3 tot 20 jaar.

De 67-jarige Rusesabagina en zijn familie hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Ze spraken van een proces dat bedoeld was om een tegenstander de mond te snoeren.

Rusesabagina was maandag niet aanwezig bij de voorlezing van het vonnis. Zijn familie, die herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor zijn gezondheid, kondigde half januari aan dat hij 'niet zal deelnemen aan een in scène gezette beroepszitting van een politieke gevangene'.

'De rechtbank is van oordeel dat zijn straf niet moet worden verhoogd omdat de 25 jaar die hij heeft gekregen in overeenstemming zijn met het gewicht van zijn misdaden. De rechtbank handhaaft zijn straf,' zei rechter François Regis Rukundakuvuga aan het einde van de hoorzitting, die een volledige dag duurde. Rusesabagina, die bekend staat als een virulente tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame en de Belgische nationaliteit heeft, werd in september veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor het 'oprichten van en behoren tot' het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN), een gewapende groepering die beschuldigd wordt van het uitvoeren van dodelijke aanvallen in Rwanda in 2018 en 2019.Het openbaar ministerie, dat levenslang had gevraagd, ging in beroep en eiste een hogere straf. De aanklagers tekenden ook beroep aan tegen de straffen voor zijn twintig medebeklaagden. Die varieerden van 3 tot 20 jaar. De 67-jarige Rusesabagina en zijn familie hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Ze spraken van een proces dat bedoeld was om een tegenstander de mond te snoeren. Rusesabagina was maandag niet aanwezig bij de voorlezing van het vonnis. Zijn familie, die herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor zijn gezondheid, kondigde half januari aan dat hij 'niet zal deelnemen aan een in scène gezette beroepszitting van een politieke gevangene'.