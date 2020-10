Nog voor de officiële resultaten van de Guinese presidentsverkiezingen zijn bekendgemaakt, heeft de voornaamste oppositiekandidaat, Cellou Dalein Diallo, de volledige overwinning opgeëist 'en dat al van in de eerste ronde'.

Dat heeft Diallo maandag, een dag na de stembusgang, gezegd aan zijn aanhangers. De voorbarige aankondiging van de opposant doet de vrees voor post-electoraal geweld weer toenemen. President Alpha Condé was op zijn 82ste kandidaat voor een controversiële derde termijn.

'Ik nodig alle vredelievende en rechtvaardige landgenoten uit om waakzaam te blijven en zich te mobiliseren om deze overwinning van de democratie te verdedigen', aldus de 68-jarige Diallo. Hij was voor de derde keer presidentskandidaat.

Het kamp van uitdager Diallo had op voorhand aangegeven te vrezen voor fraude, en aangekondigd dat zijn partij op basis van over het hele land verzamelde gegevens een eigen resultaat zou publiceren. Hij heeft geen vertrouwen in de kiescommissie of het Grondwettelijk Hof, want die zouden onder controle staan van het regime van Condé.

Protesten

Bij de machthebbers bestaat dan weer onrust over de voortijdige afkondiging van resultaten. In de nacht van zondag op maandag waarschuwde de minister van Veiligheid nog dat dat verboden is. Vooruit lopen op de resultaten van de kiescommissie is 'olie op het vuur gooien', voegde premier Kassory Fofana daaraan toe.

In een eerste reactie noemt de kiescommissie de aankondiging van Diallo 'voorbarig' en 'nietig'. De aanloop naar de verkiezingen verliep al bijzonder woelig, met een hardhandige en bloedige aanpak van de protesten. Tientallen burgers kwamen om bij betogingen tegen een derde mandaat van Condé. In Guinee is het aantal presidentiële ambtstermijnen beperkt tot twee, maar na een wijziging van de grondwet in maart werd de teller voor Condé op nul gezet.

Na de toespraak van Diallo zetten de veiligheidsdiensten het traangas in op verschillende kruispunten om uitgelaten aanhangers van de opposant uiteen te drijven. De officiële resultaten worden woensdag verwacht. De tweede ronde staat gepland voor 24 november. (Belga)

