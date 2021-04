De leiding van de Duitse christendemocratische partij CDU heeft maandagavond tijdens een partijbijeenkomst en een interne stemming gekozen voor Armin Laschet als kandidaat-bondskanselier bij de parlementsverkiezingen in september. Dat heeft een partijwoordvoerder laten weten.

Na meer dan zes uur vergaderen stemden 31 bestuursleden op CDU-voorzitter en deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, Laschet, en 9 op zijn tegenstander, CSU-topper Markus Söder. Er waren 6 onthoudingen. Söder had eerder op de dag nog aangegeven dat hij zich zou plooien naar het besluit van het partijorgaan.

De CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU - die samen de 'Union' vormen - slaagden er de voorbije dagen maar niet in om uit te maken wie als kandidaat-bondskanselier naar voor zou worden geschoven voor de Bondsdagverkiezingen. CDU geldt als de grotere partij en duidt traditioneel een kandidaat aan, maar volgens peilingen is de Beierse deelstaatpremier Söder populairder onder de achterban en kiezers in het algemeen. Heel wat partijprominenten zagen de machtsstrijd tussen de twee met lede ogen aan.

Huidig bondskanselier Merkel stapt zoals bekend op aan het eind van haar termijn, na meer dan vijftien jaar als regeringsleider.

