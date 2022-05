CDU aan de leiding bij deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen

Bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Noordrijn-Westfalen gaan de regerende christendemocraten van de CDU duidelijk aan de leiding. Dat blijkt uit de eerste prognoses van televisiezenders. De huidige coalitie van CDU en FDP zou wel geen stand houden.

Volgens berekeningen van ARD en ZDF komt de CDU van minister-president Hendrik Wüst op 35 procent van de stemmen uit. De mederegerende FDP zou een aanzienlijk verlies boeken en uitkomen op 5,5 procent. De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz zou afkloppen op 28 procent. Er was een nek-aan-nekrace verwacht tussen de sociaaldemocraten (SPD), die in de landelijke politiek aan de macht zijn, en de regionaal regerende christendemocraten (CDU). De Groenen, die volgens de prognoses de op twee na sterkste partij zouden worden, stijgen aanzienlijk en zouden 18,5 procent behalen.

De rechtspopulistische AfD haalt naar verluidt 6 procent van de stemmen. De linkse partij zou de 5 procentdrempel niet halen. Volgens de ARD zouden de prognoses resulteren in de volgende zetelverdeling in het deelstaatparlement: CDU 76 zetels, SPD 59, Groenen 40, FDP 11 en AfD 13. Nu het einde van de zwart-gele coalitie in zicht is, zijn er verschillende nieuwe partijconstellaties mogelijk voor een meerderheid in het deelstaatparlement van Düsseldorf. Met bijna 18 miljoen inwoners is de deelstaatverkiezing in Noordrijn-Westfalen een van de belangrijkste van het land.

Een week geleden won de CDU ook al de verkiezingen in Sleeswijk-Holstein, eind maart zegevierde de SPD in Saarland. In oktober vinden nog deelstaatverkiezingen in Nedersaksen plaats.