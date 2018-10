Catalonië wil samenwerking met Vlaanderen opdrijven

Maragall heeft vrijdag in de marge van de Europese top in Brussel samengezeten met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Tijdens het gesprek, dat Maragall 'erg positief' noemde, hebben beide ministers volgens Maragall beslist om zich niet dood te staren op de problemen tussen Spanje en Vlaanderen van vandaag, maar wel vooruit te kijken en verder te werken om de betrekkingen tussen Catalonië en Vlaanderen te versterken.

Volgens Maragall zet Spanje met de beslissing om de diplomatieke status van de Vlaamse vertegenwoordiging in Spanje in te trekken, extreme druk omdat er iets aan het bewegen is. De regering wil volgens hem zij die sympathie tonen ten opzichte van de Catalanen, een halt toeroepen.

'Hoe kan een overheid een instelling van een andere democratische staat straffen?', vraagt hij zich af. 'Het is de verplichting van elke overheid en instelling als lid van de Europese Unie om de economische, culturele, sociale en diplomatieke relaties versterken.'

Maragall spreekt dan ook van een gebrek aan respect van de Spaanse regering, die de vrijheid van meningsuiting van Vlaanderen aan banden legt.

Catalonië en Vlaanderen sloten tien jaar geleden al een samenwerkingsakkoord rond verschillende thema's af. 'We zijn aan het bekijken hoe we deze samenwerking nog kunnen versterken', aldus Maragall nog. Die denkoefening zou 'tegen begin volgend jaar' rond moeten zijn.

'We gaan daarna bekijken of minister Bourgeois een bezoek kan brengen aan Catalonië', zegt hij nog