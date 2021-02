De separatistische partijen hebben zondag hun meerderheid nog versterkt in het regionale parlement van de Spaanse regio Catalonië. Dat blijkt, met ongeveer 75 procent van de stemmen geteld, uit de gedeeltelijke resultaten van de stembusgang.

De kandidaat van de socialistische Spaanse premier Pedro Sanchez, ex-minister van Gezondheid Salvador Illa, staat aan de leiding met meer dan 23 procent en haalt 33 van de 135 zetels binnen in het Catalaanse parlement. Maar aangezien de separatistische partijen zich schriftelijk hebben geëngageerd om geen akkoord te sluiten met hem, zal Illa niet kunnen rekenen op voldoende stemmen in het parlement om het Catalaanse presidentschap van Catalonië op zich te nemen. Opiniepeilingen wezen vooraf op een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders van de afscheiding van Spanje. De twee kampen zijn al jaren min of meer gelijk verdeeld. De verwachting is dat de regeringsvorming moeilijk zal verlopen.

Een eerdere prognose na afloop van de stemming gaf de separatistische partijen 73 tot 80 zitjes van de 135 zetels in het regionale parlement. Voor een meerderheid zijn 68 zitjes nodig.

