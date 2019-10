Catalaanse separatisten zijn voor de zevende dag op rij op straat gekomen om te protesteren tegen de veroordeling van negen separatistische Catalaanse leiders. Duizenden mensen kwamen samen voor het hoofdkantoor van de politie in het centrum van Barcelona voor een vreedzame manifestatie.

In tegenstelling tot de voorbije dagen verliepen de protesten in Barcelona zondagavond zonder geweld. De krant El Periódico sprak over een 'feestelijke stemming'.

Zondag kwamen ook in Mallorca 5.000 mensen op straat om hun steun te betuigen aan de Catalaanse separatisten. Ook daar verliep de manifestatie zonder incidenten.