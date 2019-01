Catalaanse ex-minister Meritxell Serret: 'Verhofstadt moet kiezen tussen zijn waarden of politieke macht'

Begin februari - de exacte datum is nog niet bekend - start voor het Spaanse Hooggerechtshof in Madrid het proces tegen de voortrekkers van de Catalaanse onafhankelijkheid. 'De uitkomst is al in de achterkamers beklonken', zegt de voormalige Catalaanse minister Meritxell Serret.