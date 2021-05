Zaterdagavond treedt miljardair Elon Musk op in de Amerikaanse comedyshow Saturday Night Live. Investeerders in cryptomunten hopen er geld mee te verdienen.

Het lijkt te gek voor woorden, maar er hangen miljarden dollars van af. Ondernemer Elon Musk, oprichter van autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is zaterdagavond gastheer van de veelbekeken comedyshow Saturday Night Live, op de Amerikaanse tv-zender NBC. SNL nodigt regelmatig beroemdheden uit voor zo'n gastrol. Verwacht wordt dat Musk, een van de rijkste mensen ter wereld, een sketch gaat opvoeren over cryptomunten, waar hij een fervent verdediger van is. Meer bepaald over de dogecoin, een munt die begon als een grap maar door de hype er rond de voorbije maanden enorm in waarde is gestegen. Nadat Musk recentelijk zijn optreden aankondigde steeg de dogecoin prompt 30 procent in waarde. Het financiële persagentschap Bloomberg bericht dat Musks optreden mogelijk de markten beïnvloedt: 'Dogecoin-traders plannen feestje rond Musks SNL-optreden.' Ook nieuwszender CNN kopt: 'Musk bij SNL kan vuurwerk worden. Investeerders wedden erop.' Musk lichtte vrijdag een tipje van de sluier op, toen hij via Twitter een foto van zichzelf naast zijn medegenodigden, zangers Miley Cyrus en The Kid Laroi, de wereld instuurde. De vierde gast, erbij gephotoshopt: een Shiba Inu, de Japanse rashond die ook het symbool is van de dogecoin. Als Musk het heeft over de dogecoin, zo gaat de theorie, dan zouden opeens miljoenen mensen geïnteresseerd raken, de munt kopen, en de prijs verder de hoogte in sturen, zo legt Bas van der Hout, financieel journalist en cryptospecialist bij zakenkrant De Tijd, het uit: 'Musk gaat ongetwijfeld een sketch over cryptomunten opvoeren die dagenlang viraal zal gaan en zijn volgers zal aansporen om de prijs van dogecoin naar de maan te stuwen', zegt marktanalist Ed Moya aan CNN.Vooral jonge mensen zijn de voorbije maanden massaal in crypto's gaan investeren in de hoop op grote winsten. De 25-jarige Amerikaanse Nikki Beesetti betaalde een deel van haar universitaire studies af door te speculeren op bitcoin, de bekendste cryptomunt. Sindsdien heeft ze naar eigen zeggen veel geld ingezet op de dogecoin. 'Zaterdag is het alles of niets voor doge', zegt ze aan de financiële nieuwssite Marketwatch.Musk is een van de prominentste verdedigers van cryptomunten, dogecoin in het bijzonder. De zelfverklaarde 'technoking' van Tesla heeft via Twitter, waar hij 53 miljoen volgers heeft, gezegd dat hij de cryptomunt letterlijk en figuurlijk 'naar de maan' wil sturen. Met Tesla kocht Musk eerder dit jaar voor ruim 1,5 miljard dollar aan bitcoins, om er kort nadien een tiende van te verkopen met 101 miljoen dollar winst.De dogecoin is dit jaar al met 14.000 procent gestegen. Eén dogecoin is momenteel 0,68 dollar waard, terwijl de munt het jaar opende op 0,0057 dollar. Wie op 1 januari voor 1.000 dollar aan dogecoins gekocht zou hebben, is vandaag 140.000 dollar rijker. Afgelopen week steeg de munt nog eens 96 procent in waarde. De marktkapitalisatie van de dogecoin, ofwel de totale waarde van de uitstaande munten, bedraagt inmiddels 88,7 miljard dollar - meer dan de beurswaarde van bank BNP Paribas Fortis of de Amerikaanse autobouwer General Motors. De munt heeft niet echt een nut noch een intrinsieke waarde. Maar dogecoin-bezitters zijn erop gebrand de munt naar een dollar op te werken. Andere cryptomunten zijn het voorbije jaar eveneens enorm in waarde gestegen. De bitcoin, de grootste cryptomunt naar marktkapitalisatie, noteerde het voorbije jaar een winst van 422 procent. De ether, de tweede grootste cryptocurrency, steeg 1.380 procent. Maar als Musk teleurstelt dan zou de wisselkoers van de dogecoin wel eens kunnen inzakken. Bovendien bestaat het vermoeden dat er rond de dogecoin een zogenaamde pump-and-dump aan de gang is. Dat betekent dat grote beleggers de koers (van een cryptomunt of aandeel) opdrijven door hype te creëren, maar opnieuw dumpen wanneer de prijs voldoende is gestegen om een mooie winst te verzilveren. De gouverneur van de Britse centrale bank waarschuwde cryptobeleggers afgelopen week dat ze al hun inleg kunnen verliezen. 'Cryptomunten hebben geen intrinsieke waarde', aldus Andrew Bailey. Zelfs Musk houdt een slag om de arm: 'Cryptomunten zijn veelbelovend, maar investeer voorzichtig', tweette hij. Het ongebreidelde maar in wezen ongefundeerde enthousiasme rond de dogecoin en andere cryptovaluta's lijkt een teken des tijds. Ook de Amerikaanse beurzen hebben het voorbije jaar recordhoogtes bereikt. Via kosteloze beleggingsapps zoals Robin Hood zijn miljoenen Amerikanen aan het beleggen geslagen. Door de casinosfeer zijn prijzen de hoogte in geschoten. Veel economen en marktwaarnemers verwachten dan ook een flinke crash eens het enthousiasme bekoelt. De vraag is alleen wanneer.