Carles Puigdemont wil dat Europees president Tusk bemiddelt over Catalonië

Volgende week maandag, 1 oktober, zal het precies een jaar geleden zijn dat in Catalonië een volgens de Spaanse overheid illegaal referendum werd gehouden voor onafhankelijkheid. Toen Catalonië zich enkele weken later onafhankelijk verklaarde, werd de Catalaanse crisis een Spaanse constitutionele crisis die top op vandaag niet opgelost geraakt. Puigdemont zelf verliet Spanje twee dagen na de onafhankelijkheidsverklaring en is intussen geen president meer. Zoals bekend verblijft Puigdemont in België omdat hij in Spanje opgepakt dreigt te worden.

Op vraag van uitgevers Lannoo, Racine en La Campana zette Puigdemont zijn visie op de crisis te boek. 'De Catalaanse crisis. Een kans voor Europa' is uitdrukkelijk bedoeld voor de niet-Spaanse lezers. 'Dit is geen boek om de historisch context te schetsen, maar om een debat op te starten over een cruciaal onderwerp', zei Puigdemont dinsdag bij de voorstelling van zijn boek. Voor Puigdemont is de hele crisis een 'Europese crisis'. 'Ze stelt de Europese Unie op de proef, ze test of die in staat is de belangen van de burgers boven de belangen van bepaalde lidstaten te plaatsen.'

In het boek vraagt Puigdemont om internationale bemiddeling. De Spaanse autoriteiten tonen geen begrip voor de Catalaanse verzuchtingen, maar moeten erkennen dat ze hulp nodig hebben om uit de crisis te geraken, betoogt Puigdemont. Hij kijkt uitdrukkelijk in de richting van Europa om te bemiddelen om dat het zich steevast onthouden heeft van officiële commentaren.

Dat neemt niet weg dat Puigdemont zich door Europa gekwetst voelt omdat het ook zweeg na het geweld dat gebruikt werd op de dag van het referendum. Er is in de EU maar één persoon die volgens Puigdemont de rol van bemiddelaar op zich zou kunnen nemen, en dat is Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. 'Hij is de enige die zich tot dusver heel correct over de situatie heeft uitgelaten', zegt Puigdemont. De Catalaan schreef het nieuwe boek overigens niet zelf, maar werd uitgebreid geïnterviewd door journalist Olivier Mouton van Le Vif/L'Express.