Een Canadese rechter heeft demonstranten de opdracht gegeven de blokkade van de belangrijke grensovergang met de VS vrijdag op te heffen. Volgens de burgemeester van de grensstad Windsor moeten alle demonstranten om 19.00 uur (lokale tijd) vertrokken zijn.

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de Ambassador Bridge op de belangrijke handelsroute tussen de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat Michigan. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Ook bij twee andere grensovergangen wordt actie gevoerd.

Het bestuur van Ontario had eerder op vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in een poging een einde te maken aan de blokkade van een belangrijke grensovergang naar de Verenigde Staten door betogers tegen de coronamaatregelen. Dat maakt het mogelijk boetes tot omgerekend 70.000 euro uit te delen, celstraffen tot een jaar op te leggen en vergunningen af te nemen.

In de hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook geprotesteerd, evenals in andere delen van het land.

